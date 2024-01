Gli agricoltori tedeschi hanno iniziato la loro protesta contro la politica agricola del governo federale che prevede un parziale taglio dei sussidi per il settore. La questione principale riguarda gli sgravi fiscali per il gasolio agricolo. All’associazione non basta un parziale ritiro dei piani di austerità del governo. In diversi stati federali si sono già verificati disagi al traffico, riporta Tagesschau. Nel Meclemburgo-Pomerania Occidentale, ad esempio, gli agricoltori di tutto il paese hanno bloccato gli ingressi autostradali con centinaia di trattori. Sono stati sostenuti dalle società di spedizioni che hanno protestato contro l’aumento dei pedaggi dei camion. Nel distretto di Cloppenburg, nel nord-ovest della Bassa Sassonia, un’autostrada federale è stata bloccata da 40 veicoli. In Sassonia, secondo la polizia, alcuni ingressi autostradali nella zona di Dresda risultano inagibili. Sono previste manifestazioni sulle autostrade A4, A13, A14 e A17. A Berlino i primi trattori sono arrivati già da domenica sera davanti alla Porta di Brandeburgo. Anche in Baviera migliaia di trattori sono in strada per protestare fin dalle prime ore del mattino. In molte località le questure hanno segnalato disagi alla circolazione, con strade parzialmente accessibili e ingressi autostradali temporaneamente bloccati. La polizia ha chiesto ai conducenti dei trattori di sgombrare le strade