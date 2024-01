Non è una mattinata qualunque per Luigi Stella, da 50 anni titolare del Bar Valdagno, in via delle Forze Armate numero 212, zona San Siro. Giusto poche ore fa, ha scoperto che il fortunato biglietto da 5 milioni di euro della Lotteria Italia è stato venduto proprio all’interno nel suo locale nei giorni scorsi. “Cosa ho provato? Incredulità. Non sembrava vero…”, racconta mentre prepara due caffé. “Sì, oggi si lavora come sempre, – aggiunge – anche perché io non ho vinto niente. sono contento per il vincitore, spero che si faccia vivo. Mi farebbe piacere…”. All’inizio niente brindisi, niente cartelli celebrativi. “Per il momento siamo tranquilli, poi vediamo”, dice ancora Stella. Poi su insistenza di un fotografo si fa tutto. Si stappa uno champagne insieme ad alcuni clienti storici, si appendono due fogli di carta dietro al bancone: “Qui Lotteria Italia vinti 5 milioni”.