Si fanno sempre più insistenti i rumors sulla candidatura alle Europee con la Lega del generale Roberto Vannacci. A quanto apprende l’agenzia AdnKronos da fonti informate, l’inserimento del suo nome nelle liste del Carroccio è estremamente probabile, se non addirittura già deciso: nello specifico, l’attuale capo delle Forze operative terrestri dell’esercito – autore del discusso best-seller Il mondo al contrario, colmo di tesi omofobe e retrograde – dovrebbe correre nel collegio dell’Italia centrale, che comprende Toscana, Umbria, Lazio e Marche.

Secondo un retroscena di Repubblica, il segretario leghista Matteo Salvini – principale sponsor della candidatura – ha persino chiesto un sondaggio riservato per stimare il peso elettorale della presenza di Vannacci in lista. Qualche settimana fa, però, il partito aveva smentito rispondendo a un servizio di Report: “È totalmente falso, temiamo che la vostra fonte sia la stessa di tante altre inchieste fantasiose finite nel nulla”. Durante la conferenza stampa di fine anno, alla premier Giorgia Meloni era stato chiesto invece di un’eventuale corsa del militare con Fratelli d’Italia: “Non ho letto il suo libro. Comunque non mi sto occupando delle candidature”, aveva risposto.