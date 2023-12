Prima la bufera per l’incredibile sequela di affermazioni retrograde dai contenuti sessisti, omofobi e razzisti presenti nel libro “Il mondo al contrario“, da lui stesso scritto e prodotto. Poi per il generale Roberto Vannacci arriva la decisione dello Stato Maggiore dell’Esercito: viene rimosso dalla guida dell’Istituto geografico militare, l’incarico che fino a quel giorno ricopriva. In mezzo, tante dichiarazioni di condanna alla parole del generale (dai partiti di opposizione ma anche dal ministro della Difesa Guido Crosetto), qualche messaggio di solidarietà (di Matteo Salvini, ad esempio) e una lunga carrellata di apparizioni televisive, interviste e copertine di Vannacci oltre che incontri in giro per l’Italia per presentare il tanto contestato libro.

Ma a meno di quattro mesi dalla vicenda per Roberto Vannacci arriva un nuovo incarico. È stato nominato capo di Stato Maggiore di Comfoter, forze operative terrestri. Da lunedì sarà pertanto trasferito a Roma. “Un incarico prestigioso, in linea con il mio grado, con la mia funzione e con la mia esperienza”, ha commentato all’Adnkronos il generale Vannacci. Immediatamente, sempre alle agenzie stampa, fonti della difesa chiariscono che “non si tratta di una promozione” ma solo di un incarico adeguato al suo ruolo, precisando che il ruolo “non comporta relazioni con altre istituzioni”. Vannacci, affermano le fonti della Difesa, “dipenderà dal vice comandante delle Forze operative terrestri/Comando operativo Esercito e non avrà autonomia decisionale diretta. Sara solo comandante dei propri capi ufficio”.

Promozione o meno, dopo il polverone nato a metà agosto le acque si sono calmate e per Vannacci è arrivato un incarico non certo di secondo piano. Così oggi il generale, che nei mesi scorsi contestava il fatto di essere stato “emarginato” e “censurato”, spiega di essere stato sempre “assolutamente convinto di non aver violato alcuna norma né legale né disciplinare. Così come ero certo che una volta fatti gli approfondimenti tutto sarebbe tornato nell’alveo della normalità. Non ho mai temuto per la mia carriera“. Chiuso in un cassetto la polemica, il generale esulta così per il nuovo incarico sottolineando che “anche il ministro Crosetto dopo il nostro incontro si era espresso chiaramente dicendo che avrei avuto un nuovo incarico”.

“Complimenti” a Vannacci e a auguri di “buon lavoro” arrivano subito dal leader della Lega Matteo Salvini che definisce il generale un “leale e coraggioso servitore dell’Italia e degli italiani”. Si congratula con il generale anche il segretario del Movimento Indipendenza Gianni Alemanno, che nei mesi scorsi sembrava corteggiare Vannacci per coinvolgerlo nel rassemblement della destra. L’ex sindaco di Roma sfrutta l’occasione per criticare Crosetto: “Abbiamo ancora nelle orecchie l’accusa di essere ‘farneticante‘ lanciata dal Ministro Crosetto al Generale Vannacci dopo la pubblicazione del suo famoso libro. A questo punto è lecito riproporre la domanda che facemmo all’epoca dei fatti: chi è farneticante Vannacci o Crosetto? A Vannacci – prosegue Alemanno – vanno tutte le nostre più sincere congratulazioni, a Crosetto tutta la nostra preoccupazione che a un uomo così sia affidata la Difesa della nostra Nazione” .

La maggior parte delle reazioni sono però di tenore opposto. Di “nomina indegna” parla il segretario di +Europa Riccardo Magi: “Probabilmente è stato premiato per le sue fatiche letterarie ma è la conferma che con questo governo la xenofobia, l’omofobia e le farneticazioni complottiste sono meriti e non demeriti. Invece di destituire un militare che con le sue parole tradisce i valori della costituzione su cui ha giurato, viene confermato ai massimi vertici dell’Esercito”. Magi critica anche il ministro Crosetto “che si era inizialmente indignato per le frasi contenute nel libro di Vannacci” e che adesso “smentisce se stesso e dimostra ancora una volta di essere il volto buono delle politiche più feroci del governo Meloni: valorizzare all’interno delle nostre Forze Armate la peggiore Italia è semplicemente vergognoso“.

A Crosetto si rivolge anche il deputato del Pd Alessandro Zan, depu Pd: “Chiarisca come è stato possibile promuovere al vertice dell’Esercito un generale che fa politica e esalta discriminazione e odio come valori”, scrive su X Zan definendo Vannacci “un pericolo per la Costituzione e per quei cittadini italiani che continua ad attaccare”. “La nomina del generale sembra una vera e propria partita di giro interna alla destra“, scrive su X Arturo Scotto, capogruppo Pd commissione Lavoro: “Per toglierlo da eventuali competizioni elettorali future. Promuovere per rimuovere, insomma. Peccato sia un gioco cinico sulla pelle delle istituzioni”, aggiunge Scotto. “L’Italia merita di meglio”, commenta su X il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.