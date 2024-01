Yoichi Takahashi, l’autore di “Captain Tsubasa”, conosciuto in Occidente come “Holly e Benji” ha annunciato il ritiro dal disegno del manga calcistico più famoso al mondo. Pubblicato per la prima volta nel lontano 1981, il fumetto è riuscito a far innamorare migliaia di ragazzini al ‘gioco del pallone’. La notizia è arrivata attraverso Captain Tsubasa Magazine Vol. 19; il creatore ha però rasserenato tutti i fan della serie. Le avventurose storie continueranno anche dopo il suo addio.

Alla base della decisione intrapresa dal 63enne ci sarebbero motivazioni di salute e di ‘tempistiche troppo prolungate’, che lo avrebbero convinto a lasciare le progettazioni: “Stavo pensando al ritiro già da un paio d’anni. Subito dopo aver realizzato Captain Tsubasa Golden 23 ho concepito l’idea che potesse essere la conclusione della mia carriera come mangaka. Ho deciso di ritirarmi prima della chiusura dell’arco narrativo sulle Olimpiadi”, ha spiegato, aggiungendo che la narrazione sulle Olimpiadi di Captain Tsubasa Rising Sun sarebbe troppo prolungata per permettergli di concludere il suo ventennale lavoro. “Non mi sento le forze per resistere così a lungo – ha ammesso -. Ma darò sempre una mano per portare avanti la narrazione, anche solo come supporto alla sceneggiatura e nella supervisione dei lavori. Sarebbe altrimenti fonte di troppa amarezza morire prima che la storia venga completata”, ha concluso Takahashi.