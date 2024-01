L’Inter di Simone Inzaghi è campione d’inverno: i nerazzurri battono 2-1 a San Siro il Verona (terzultimo in classifica) e allungano momentaneamente a +5 punti sulla Juventus, attesa domani a Salerno. Ma il finale del match è avvelenato da una polemica arbitrale: pochi secondi prima del gol decisivo di Frattesi, infatti, l’interista Bastoni ha rifilato una leggera gomitata sul volto al veronese Duda, che ha reagito cadendo a terra. L’arbito Fabbri di Ravenna però non ha fischiato il fallo in attacco e anche il Var Nasca, dopo un check, ha deciso di non intervenire: così la rete del 2-1 è stata ritenuta valida, tra le accese proteste degli ospiti.

altro tiro, altro giro, altra dimostrazione di incompetenza da parte di chi sta rovinando questo gioco: settimana prossima a Open Var ci diranno che sì è un errore ma non hanno realmente sbagliato perché Bastoni si stava solo mettendo a posta la magliettapic.twitter.com/bySa5OymVe — Edoardo (@edohere__) January 6, 2024

“Oggi è stata una grande mancanza di rispetto verso una società che tra tante difficoltà sta cercando di onorare questo campionato e lottare fino alla fine. Penso che sia troppo accettare questo, è una mancanza di rispetto, non è un errore. Oggi la nostra dignità di veronesi è stata calpestata”, si è sfogato dopo la partita il direttore sportivo scaligero, Sean Sogliano, ai microfoni di Dazn. “È impossibile che in una sala Var arbitri preparati non possano avere visto che il gol era da annullare. Il Verona e i suoi tifosi tornano a casa con un grande torto, è una cosa veramente molto grave”.