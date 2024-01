Meghan Markle potrebbe seguire le orme del marito e pubblicare un esplosivo libro di memorie. È questa la clamorosa indiscrezione lanciata in queste ore dal Mirror, secondo cui l’ex starebbe lavorando su una biografia, che secondo i royal watcher sarebbe la pietra tombale sui rapporti già ampiamente compromessi con la Famiglia Reale. Insomma, come se non fossero bastate le interviste al vetriolo – su tutte, quella concessa a Oprah Winfrey -, la serie tv per Netflix e le accuse (compresa quella di razzismo) fatte filtrare e Spare del marito Harry d’Inghilterra, ora Meghan medita di aggiungere un carico da novanta con altre rivelazioni bomba. O presunte tali. Tant’è che diversi editori sarebbero pronti a contendersi i diritti delle memorie dell’ex star della serie Suits, ma ad una condizione precisa: produrre almeno tre capitoli prima di ricevere qualsiasi pagamento. Un patto che il commentatore reale Neil Sean ha definito una vera e propria “umiliazione” per Meghan Markle, che nei mesi scorsi si è già vista cancellare un contratto milionario da Spotify per un podcast. “La coppia non ha soddisfatto il benchmark di produttività per ricevere il pagamento completo”, scrisse il Wall Street Journal. E così sfumò l’accordo da 20 milioni di dollari.

Forse per non incappare nello stesso problema, alcuni editori avrebbero espressamente chiesto di poter leggere almeno tre capitoli della biografia “per vedere come la storia si sviluppa”. Neil Sean ha aggiunto altri dettagli: “Nel mondo dell’editoria, questo significa una cosa. Vogliono vedere se hai una storia degna di nota. Il punto critico è che non possono fidarsi di dare qualcosa a un editore senza sicurezza di massimo livello perché potrebbe trapelare qualcosa e quindi l’intero affare sarebbe rovinato”. Tradotto in parole semplici: fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Soprattutto visti i precedenti dei Sussex.

La Royal Family invece come ha reagito alla notizia della possibile uscita di un nuovo libro zeppo di rivelazioni shock? “Mi aspetto che la notizia di un presunto libro di memorie possa rappresentare una preoccupazione per la famiglia reale e il suo team di pubbliche relazioni”, ha spiegato al Mirror la pr Mayah Riaz. Secondo la quale il libro non sarà così esplosivo come ci si potrebbe aspettare. Ma di cosa parlerà la Markle? Si sussurra che tra i temi chiavi ci saranno l’infanzia, il legame turbolento con il padre, Thomas Markle, la carriera. La curiosità di tutti è però incentrata sul rapporto con Kate Middleton e Re Carlo, la scelta di lasciare Londra, i presunti attacchi razzisti subiti, la nuova vita con Harry e i due figli in California. L’autobiografia vedrà mai la luce? E in che forma? Saranno gli editori a stabilirlo.