Si chiama Gladys McGarey, ha 103 anni e un mucchio di cose da raccontare. È una ex dottoressa che ha appena pubblicato un libro, che sente ancora i pazienti al telefono per dare loro qualche consiglio e che ha 47 mila follower su Instagram. Come fa a essere così in forma e attiva? “Biosgna avere uno scopo nella vita, qualcosa per cui vivere”.

Al Wall Street Journal ha raccontato di come e quando ha capito che piangersi addosso non aveva alcun senso: “Quando mio marito mi ha lasciato per un’altra avevo 46 anni, ho sofferto, ero a pezzi. Poi però ho pensato, posso passare tutta la vita a disperarmi?“. Per Gladys la faccenda del divorzio è stata dura da mandar giù, tanto che spiega di averla accettata totalmente “solo a 93 anni. Da lì ho cominciato a celebrare davvero le cose belle che avevo vissuto durante il mio matrimonio e non rimpiango un solo minuto di essere stata la moglie di Bill”. Poi però una precisazione: “La mia vita ha assunto dimensioni straordinarie che non sono assolutamente associate a lui”.

Cresciuta in India dove i suoi erano medici missionari e poi fondatrice dell’American Holistic Medical Association, sei figli, quando ha chiuso la carriera negli usa McGarey ha scelto di andare in Afghanistan per istruire le donne delle zone rurali su pratiche di parto più sicure. Oggi, a 103 anni, lavora su più fronti, dai libri ai social. I trucchi per la longevità? Segue una dieta sana, dorme nove ore, usa un triciclo per adulti e fa 3.800 passi al giorno.