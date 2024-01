Giusto ieri, Belen Rodriguez ha risposto a un commento su Instagram dando il via al gossip di fine/inizio anno più gettonato: la conferma della storia tra il suo ex Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. “Confermo”, ha scritto la conduttrice argentina a chi le ha chiesto se fosse vero. E oggi torna sulla questione con una story: “Volevo ringraziare pubblicamente Alessandro Rosica perché anni fa mi ha voluta avvertire e io non solo non le ho creduto ma si è preso delle brutte parole. Adesso devo solo dire che avevi ragione e grazie per i preziosi aggiornamenti”. Chi è Rosica? Un esperto di gossip che ‘offre’ spesso spunti di pettegolezzo e che a Rodriguez risponde così: “Belen alla fine non si trattiene e conferma il mio scoop. Da anni vi raccontavo la storia parallela ed i continui tradimenti da parte di Stefano De Martino, questa volta però la ragazza è molto famosa, è addirittura amica di Belen. Si tratta proprio di Alessia Marcuzzi. A seguito delle mie rivelazioni, Alessia si separa addirittura con il suo ex marito. Stefano invece continua a negare, per tutelare il figlio. Cosa ne pensare? Grazie per avermi dato ragione”. Ancora, Rosica precisa: “Tranquilli che ora tireremo fuori il resto su questa storia. Dalle sc**ate dietro i camerini ai viaggi di nascosto insieme”.