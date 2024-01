Sabato 30 dicembre Arisa ha deciso di condividere con i suoi follower una tradizione di famiglia che, a quanto pare, prosegue da tempo. Quale? Mangiare uova fresche crude al mattino. La cantante, nel video caricato sui social (e poi prontamente cancellato), svela che le uova in questione sono covate dalle loro galline e che la madre lava sempre attentamente i gusci affinché siano sicure. Ed è proprio mentre Rosalba sta mostrando come praticare due fori nel guscio, che arriva a sorpresa un aneddoto sul nonno materno. “Nella mia famiglia ogni mattina ne viene mangiata una, sono una vera prelibatezza. Ma mio nonno addirittura ne mangiava due e dice che aveva delle prestazioni anche abbastanza….”, ha raccontato Arisa. Il discorso però è stato prontamente interrotto dalle urla della madre in cucina, allibita probabilmente nel sentire certe affermazioni sul padre condivise attraverso i social. “Eh mamma, scusa ma devo dire tutto”, ha poi aggiunto la cantante. A pochi istanti dal caricamento i due video in questione sono prontamente spariti, ma del resto lo sappiamo bene: il web non perdona. E dopo esser riusciti a recuperare parte del discorso di Arisa, alcuni utenti hanno deciso di condividere il tutto attraverso X (ex Twitter) e Tiktok. Il video si è poi concluso con un dubbio amletico tra Arisa e la madre: “Ma le uova della gallina escono dal c**o o dalla pa**ta? “. La replica della madre è pressoché immediata: “No, hanno solo un buco!”. Chissà se il nonno sarà stato messo a conoscenza di quanto accaduto.