Ilarità. E un po’ di tenerezza. La scena è una di quelle viste centinaia di volte. Un papà accompagna la figlia all’altare. Se stiamo qui a scriverne però, va da sé che deve essere successo qualcosa di insolito: il papà della sposa è rimasto in mutande. E il tutto è stato ripreso da uno dei tanti telefonini che filmavano l’ingresso in chiesa, finendo su TikTok e commentato proprio dalla sposa: “Spose del 2024, assicuratevi che vi accompagna all’altare stia indossando una cintura o delle bretelle“, l’appello iniziale. Ma cosa è accaduto al papà 74enne della tiktoker Sarah? Non è stato bene nel periodo precedente alle nozze e ha quindi perso peso: “Quando affitti un abito, di solito non ci sono i passanti per la cintura e mio papà non è mai stato tipo da indossare le bretelle. I pantaloni hanno tenuto durante tutte le foto di famiglia. Dopo devono essersi allentati…”. Alla fine, le parole che tutti si aspettavano di sentire: “Io non ho avuto problemi, volevo solo assicurarmi che fosse tutto apposto per il mio papà. Appena ha ritirato su i pantaloni, ha sorriso e l’intera chiesa è scoppiata in un applauso, e in tante risate. Io ho alzato il bouquet”. Viva il papà della sposa!