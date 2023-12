Dal milione e 200mila euro per la riqualificazione del Golf Club Asiago ai 200mila euro per i nuovi spogliatoi e bagni pubblici del Campo sportivo di Spilimbergo: sono alcune delle mance inserite dalla maggioranza nella legge di bilancio utilizzando la dote di 60 milioni riservata alle loro modifiche parlamentari. Una lunga lista riportata oggi da Il Sole 24 Ore. Lega e Forza Italia le hanno inserite attraverso ordini del giorno accolti dal governo, FdI ha scelto la via di un emendamento.

Tra le 29 misure indicate dal Carroccio ci sono 450mila euro per il completamento lavori stadio D. Mariotti di Montecatini Teme (Pistoia) e per la nuova pista di atletica e tribunetta del campo “Amos Mariani”, 400mila per la costruzione degli spogliatoi del campo di calcio e rugby nel villaggio sportivo “F. Bongioanni” del Comune di Possano (CN), altrettanti per la ristrutturazione e ammodernamento dello Stadio comunale “Corrado Alvaro” del Comune di San Luca (RC), lo stesso al Comune di Erbezzo (VR) per la realizzazione di un fabbricato per biblioteca comunale e spazi smartworking. Altri 200mila euro vanno al restauro della Torre Civica Gonzaghesca di Medole (MN). Poi ci sono alcuni aiuti a singoli ospedali: 120mila euro per l’acquisto di un mammografo per l’Ospedale di Valdagno (Vicenza), 200mila alla ristrutturazione della terapia intensiva e neurochirurgia del San Bortolo di Vicenza.

Gli azzurri firmano 42 interventi tra cui 1,4 milioni per inserire tra le categorie usuranti i lavoratori che entrano in contatto con la silice cristallina; 1 milione per l’associazione educatori finanziari, 150mila euro all’associazione Una goccia nell’oceano, 500mila euro all’Aci per costi di adeguamento dell’autodromo di Monza, un altro milione al Consorzio villa reale e parco di Monza per “valorizzazione e ammodernamento” della reggia, dei giardini e del parco, 600mila euro al comune di San Gervasio bresciano per le nuove opere sportive nel laghetto di sci nautico federale, 500mila euro in favore dell’Università della Calabria, al fine di sviluppare personale esperto in medicina digitale, 400mila al Comune di Fondi (LT) per la riqualificazione e la realizzazione di aree verdi attrezzate ad uso pubblico. Da Fratelli d’Italia arrivano invece poche misure : 200mila per la viabilità alternativa a seguito del sisma del 2009; 1,8 milioni per mezzi di soccorso alle popolazioni colpite da calamità naturali; 1,69 milioni per la tutela del patrimonio culturale.

Dei 100 milioni disponibili per le modifiche parlamentari, 40 milioni sono andati alle opposizioni che hanno scelto di usarli interamente per finanziare la lotta alla violenza contro le donne, ricorda il quotidiano di Confindustria, mentre i restanti 60 milioni sono stati assegnati alla maggioranza e di questi 22,2 milioni sono stati destinati a microprovvedimenti fuori dal perimetro della manovra. Alla Lega sono andati 8,3 per interventi in materia di infrastrutture, 9,2 a Forza Italia per aspetti sociali e 4,7 a Fratelli d’Italia a cui si aggiungono circa 10 milioni per sostenere la cultura e altri 20 milioni l’anno per l’agricoltura.