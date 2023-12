Matteo Salvini, intercettato mentre passeggia proprio dietro la Camera, non risponde alle domande sullo scandalo Anas che vede coinvolto, fra gli altri, Denis e il cognato del leader leghista Tommaso Verdini. In mattinata, nell’aula di Montecitorio, le opposizioni hanno chiesto che il ministro delle Infrastrutture e trasporti riferisca in Parlamento. Ma neppure su questo il vicepresidente del Consiglio e segretario della Lega risponde. Limitandosi a fare gli auguri: “Buon Natale, buon anno, buona Pasqua”.