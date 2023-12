“Il ponte sullo Stretto di Messina? Non me ne frega un cazzo, è una cagata pazzesca. E chi vuole fare una Tac in Regione Lombardia deve aspettare sei mesi”. Lo ha detto nei giorni scorsi il leghista Paolo Grimoldi, deputato del Carroccio fino al 2022, ex segretario regionale e molto vicino a Umberto Bossi, alla festa del partito a Melegnano. “Ritengo che il ponte sullo Stretto non può essere una priorità né politica né economica – ha ribadito oggi Grimoldi, parlando dell’infrastruttura sponsorizzata da Matteo Salvini – Il ponte di Messina non può essere un progetto politico, un sogno che infiamma i cuori. Un’infrastruttura di per sé non può essere la ragione sociale di un partito politico”.