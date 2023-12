“Siamo difronte ad una maggioranza che è impegnata a polverizzare tutti i record quasi sempre negativi. Questa volta il record era una legge finanziaria non emendabile dalla stessa maggioranza. Salvo per una cerchia ristretta che l’ha riempita di regalie, è divertente andare a vederle. Nonostante questo siamo arrivati alla fine dell’anno meno male che erano pronti”Così il leader di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni: “Superbonus? Spaccatura rivela ipocrisia di questo dibattito, tutte le forze che governano non solo hanno approvato la misura ma negli anni ne hanno chiesto la proroga”.