Le feste natalizie portano gioia e festa, ma la stessa gioia svanisce quando è il momento di smontare e riporre le decorazioni. Un trucco virale condiviso su TikTok potrebbe rendere questa operazione molto più veloce e meno tediosa, come dimostrato dall’utente @roseroomgiftsuk. In un breve video che ha accumulato milioni di visualizzazioni, la giovane donna presenta il suo metodo alternativo per riporre l’albero di Natale senza doverlo smontare completamente. La soluzione? Utilizzare la pellicola trasparente.

La procedura è semplice: anziché smontare l’albero con tutte le luci e le palline, @roseroomgiftsuk avvolge l’albero con la pellicola trasparente, preservando così l’intero allestimento. Questo significa che, l’anno successivo, tutto ciò che deve fare è rimuovere la pellicola e godersi immediatamente l’albero di Natale nella sua interezza, risparmiando tempo e sforzi.

Il video è diventato virale, ottenendo oltre 53.000 ‘mi piace’ e generando una serie di commenti entusiasti. Molti utenti hanno espresso il desiderio di mettere in pratica questo trucco geniale, mentre altri hanno condiviso la loro gratitudine per la scoperta che semplificherà il processo di decorazione in futuro.