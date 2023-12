Sul superbonus “io ho i dati e i dati degli ultimi mesi vanno addirittura peggio, in termini di finanza pubblica, rispetto a quelli previsti dalla Nadaf, è il Parlamento a decidere, ma io so quale è il limite oltre il quale non si può andare, questa è la realtà dei numeri” e il superbonus “è come una centrale nucleare, continua ad avere effetti che ancora non riusciamo a gestire”. Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in commissione Bilancio alla Camera.

Anche il bonus al 70%, ha aggiunto, “vi assicuro che visto da fuori è tantissimo, dobbiamo uscire un po’ da questa allucinazione di questi anni in cui ci sembra tutto dovuto” anche perché oggi “quando fai debito lo paghi” e sono “miliardi sottratti agli italiani alle famiglie italiane”.