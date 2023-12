E’ morto a 54 anni Bill Granger, lo chef australiano noto per esser stato l’inventore dell’avocado toast. E’ deceduto nel giorno di Natale in un ospedale di Londra: accanto a lui, fanno sapere i tabloid britannici, c’erano la moglie Natalie Elliott e le loro tre figlie Edie, Inès e Bunny. In queste ore in molti stanno rendendo omaggio sui social a questo maestro della cucina, riconosciuto dal Washington Post come il “padre dell’avocado toast”, un piatto da lui introdotto per la prima volta nel 1993.

Nato nel 1969 a Melbourne, Granger era un cuoco autodidatta con una passione per la cultura culinaria e una straordinaria abilità nel trasformare ingredienti comuni in piatti straordinari, sempre accessibili a tutti. Nel corso di tre decenni di carriera, Granger ha pubblicato 14 libri di cucina, realizzato cinque serie televisive a tema culinario, aperto più di dieci ristoranti in tutto il mondo e conquistato ammiratori in ogni parte del globo.

La sua avventura nel mondo della cucina inizia a Darlinghurst, Sidney, nel 1993, con l’apertura del suo primo ristorante, “Bills.” Questo locale diventa presto un punto di riferimento per sapori freschi, colazioni e brunch serviti su tavoli comuni centrali. Tra i piatti iconici che hanno reso celebre Granger c’è l’avocado toast, la sua creazione personalissima, insieme alle frittelle di ricotta con burro a nido d’ape e caffè di alta qualità. La filosofia di Granger si rifletteva in poche cose, ben fatte, che lo hanno reso un punto di riferimento non solo in Australia ma anche oltre i confini nazionali. Espandendo la sua influenza, Granger ha aperto caffè in Giappone e Corea del Sud. A Londra, ha fondato la catena Granger & Co, con filiali a Chelsea, Clerkenwell, Notting Hill, Kings Cross e Marylebone.

L’eredità di Bill Granger va oltre i confini gastronomici. Il collega chef australiano Darren Robertson lo ricorda come colui che “ha cambiato il modo di intendere la colazione”, mentre Adam Liaw, ex allievo di Masterchef Australia, lo definisce “il pioniere del cibo australiano più influente al mondo”. Questa visione è stata recentemente riconosciuta quando, nel gennaio scorso, Granger è stato insignito della medaglia dell’Ordine dell’Australia, una delle più alte onorificenze del paese, per il suo eccezionale contributo alla cultura del cibo, al turismo e all’ospitalità.