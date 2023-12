Di recente ha dichiarato di non avere una vita sociale, eppure gli scatti pubblicati dal settimanale Oggi sembrano andare in direzione contraria. Angelina Jolie, infatti, è stata pizzicata a Milano in dolce compagnia. Con lei non solo la troupe del film Maria, il biopic di Maria Callas del quale è protagonista con Pierfrancesco Favino e Alba Rohrwacher, ma anche un uomo che non fa parte del progetto cinematografico. Si tratta del rapper e scrittore britannico Akala, che sarebbe il suo fidanzato.

CHI È AKALA – Akala (vero nome Kingslee James Mclean Daley) ha 40 anni e a dire il vero non è la prima volta che appare in pubblico con Angelina Jolie. A maggio di quest’anno, ad esempio, i due erano al Calabash Literary Festival in Cambogia, ma la loro frequentazione risale già al 2021, quando avevano partecipato insieme al concerto di Mustafa the Poet. Non solo: ai più attenti non è sfuggito che la star aveva pubblicato sui social una foto della figlia Shiloh intenta a leggere un romanzo proprio di Akala. Le foto che arrivano direttamente dal capoluogo meneghino raccontano di una cena in centro città e del ritorno insieme in albergo, con Angelina sorridente come non la si vedeva da tempo, anche quando si vociferava di alcuni flirt dopo il divorzio da Brad Pitt con nomi come The Weeknd e l’attore Paul Mescal.

UNA NUOVA FASE PER ANGELINA JOLIE – Pure dal punto di vista professionale le cose vanno piuttosto bene per Jolie. A New York ha appena aperto il suo primo negozio dedicato alla moda sostenibile – Atelier Jolie –, ha da poco concluso in Italia le riprese del suo quinto film da regista e sta producendo a Broadway lo show The Outsiders, il cui debutto è previsto per aprile. E dire che ai microfoni del Wall Street Journal ha recentemente dichiarato: “Dovessi iniziare oggi a fare l’attrice non inizierei”, riflessione scaturita dal fatto che si sente sfinita dalla pressione del controllo pubblico, sia da parte dei social che dei media, specie da quando ha detto addio a Brad Pitt: “Il mio corpo reagisce in modo molto forte allo stress. Il mio livello di zucchero nel sangue va su e giù. Ho avuto la paralisi di Bell all’improvviso, sei mesi prima del mio divorzio”. Il sorriso sul suo volto accanto ad Akala però suggerirebbe una nuova fase nella vita di Angelina. Tutto sembra aver trovato di nuovo senso e, finalmente, equilibrio.