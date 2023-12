Ad un anno dalla morte del rapper Aaron– che già seguiva alla scomparsa della sorella Leslie, avvenuta nel 2012 – un nuovo lutto ha colpito la famiglia del leader dei Backstreet Boys Nick Carter: Bobbie Jean, nota anche come BJ, è stata trovata senza vita a soli 41 anni nella sua casa in Florida sabato 23 dicembre. A confermare la notizia è TMZ.com, che ha avuto modo di ottenere una dichiarazione da parte della madre.

“Sono sotto shock per aver appreso della morte improvvisa di mia figlia, Bobbie Jean; e avrò bisogno di tempo per elaborare la terribile realtà di qualcosa che accade per la terza volta. Quando sarò in grado di ragionare rilascerò una dichiarazione più completa, ma fino ad allora vi chiedo di essere lasciata a piangere in privato”, ha riferito a TMZ.com la madre di Bobbie.

Le circostanze della morte di Bobbie non sono ancora state chiarite. La sorella di Aaron Carter lavorava come stilista e truccatrice per i tour del fratello Nick, cantante dei Backstreet Boys, ma ha affiancato soprattutto Aaron durante le fasi più importanti della sua carriera. Era apparsa anche nel reality show di famiglia “House of Carters”, nel corso del quale erano emersi i suoi problemi legati alla dipendenza e all’abuso di sostanze.

Problemi in comune con il fratello Aaron, scomparso solo un anno fa: a novembre 2022 Aaron Carter è stato trovato morto nella sua casa di Lancaster, in California, a soli 34 anni, in seguito all’annegamento accidentale nella sua vasca da bagno a causa dell’uso di sostanze stupefacenti. Anche Leslie era venuta a mancare proprio a causa di un’overdose.