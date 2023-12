“Dopo l’operazione mi ero lasciata un po’ andare, pensavo di non dover più stare a questo mondo”, rivela turbata Enrica Bonaccorti negli studi di Verissimo. Enrica è nel salotto di Silvia Toffanin per raccontare il difficile periodo appena passato, la paura di non farcela, la malattia. La conduttrice – ma anche autrice di famose canzoni, sua è ad esempio La lontananza, interpretata da Domenico Modugno – è stata infatti operata al cuore d’urgenza per un problema cardiaco e si è salvata proprio grazie alla tempestiva diagnosi.

Insieme a lei c’è anche la figlia, Verdiana Pettinari, nata dalla burrascosa relazione della conduttrice con Daniele Pettinari. Le due sono legatissime, e hanno sempre raccontato di avere anche un rapporto di amicizia, e non solo madre-figlia. “Se tu non sorridi, io non sorrido. E allora pensa a questo: che tu sei il mio sorriso”, le ha detto commossa, durante l’intervista, Verdiana – che nei mesi del ricovero le è sempre stata accanto, e che ancora oggi assiste la madre nel lento processo di guarigione. “Oggi sono diventata più apprensiva perché, quando ti rendi conto che stai per perdere la persona più importante della tua vita, è il buio totale”, ha aggiunto Verdiana, visibilmente emozionata al fianco di sua mamma Enrica.

Già lo scorso settembre la conduttrice aveva raccontato di essere stata operata di urgenza al cuore. In seguito a diversi controlli, i medici “vengono da me il giorno dopo col viso scuro per dirmi che c’è qualcosa che non va al cuore, serve una tac, poi una coronarografia, da cui stabiliscono che ho le arterie tutte ostruite, un paio di mesi e potevo andarmene”, aveva raccontato all’epoca ai propri fan tramite i canali social. Da quel momento la figlia non l’ha mai abbandonata, e come ha raccontato Silvia Toffanin introducendo le ospiti, è anche grazie al suo amore se Enrica ha superato un momento così difficile: “Abbiamo passato un momento davvero brutto e il pensiero di perdere la persona più importante della mia vita (insieme a mio figlio) mi atterrisce. I dottori sono stati bravissimi, l’intervento che ha subito è durato 8 ore e mi hanno detto che lei è stata senza cuore per un paio di ore e, poi, l’hanno rimesso al suo posto”, ha spiegato la donna.

Verdiana ed Enrica sono unite anche dalle difficoltà che hanno affrontato insieme: Verdiana è infatti cresciuta senza una figura paterna accanto. Il rapporto tra Enrica Bonaccorti e il compagno è finito poco dopo la nascita della figlia, quando questa aveva solo pochi mesi. “Quando la bambina aveva 11 mesi e io ce l’avevo in braccio c’è stato qualcosa che mi ha fatto capire che non era proprio giusto il suo comportamento, per cui quando lui è uscito di casa, ho chiuso la porta e ho detto: ‘basta, è finita’”, ha raccontato spiegando di essere stata spinta dall’ex compagno. La figlia le stringe la mano, la sostiene, e racconta di aver anche lei subito un rapporto violento a livello psicologico: “Anche io mi sono separata molto presto, mio figlio aveva compiuto da poco un anno”. E aggiunge: “Sono andata da mia mamma bussando”. Esperienze simili e difficili, ma che le hanno rese ancora più unite.