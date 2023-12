E’ una su un milione ma esiste. E’ la donna con due uteri. E può rimanere incinta in entrambi. Come è accaduto a Kelsey Hatcher, americana di 32 anni che ha dato alla luce nelle scorse ore due gemelline, nate ad un giorno di distanza dopo essersi formate ognuna nel proprio utero ‘dedicato’. La donna, rimasta incinta in ciascuno degli uteri, ha partorito per via naturale la prima bimba, Roxi Layla, martedì, mentre la sorellina Rebel Laken è nata mercoledì.

Kelsey è infatti nata con un utero doppio, una rara condizione conosciuta come “utero didelfo” che colpisce solo lo 0,3% delle donne. Il parto eccezionale si è svolto presso l’ospedale universitario di Birmingham: “Nei nostri sogni più assurdi mai avremmo potuto pianificare una gravidanza e un parto come questo, ma far venire alla luce le nostre due bambine sane è stato fin dall’inizio il nostro obiettivo, e i medici ci hanno aiutato a raggiungerlo,” ha dichiarato emozionata Hatcher sui suoi canali social. La mamma ha quindi aggiunto: “E’ giusto dunque che le nostre piccole avranno due compleanni in quanto avevano ‘case’ diverse”.

Kelsey Hatcher, già madre di tre figli, sapeva fin dall’età di 17 anni di avere l’utero didelfo. La rivelazione della gravidanza straordinaria è avvenuta durante un’esame ecografico di routine a otto settimane:”Il medico era certo ci fosse un altro bambino, stentavamo a crederci,” ha raccontato Kelsey, evidenziando l’emozione del momento.

Le gravidanze in entrambi gli uteri sono estremamente rare, con probabilità stimate a 1 su 50 milioni, secondo il dottor Shweta Patel, l’ostetrico-ginecologo che si è preso cura di Hatcher. “I nostri bambini miracolosi sono nati,” ha scritto Kelsey Hatcher sui social media, promettendo di condividere ulteriori dettagli sul parto in futuro.