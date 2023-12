Intensi mal di testa, dolori addominali e alla schiena, febbre, brividi, nausea e vista offuscata sembrano essere i sintomi primari di un’epidemia scoppiata tra i soldati russi, che se non trattati tempestivamente possono portare a shock e insufficienza renale acuta. È ciò che i servizi segreti di Kiev hanno definito ‘febbre dei topi‘, dilagata tra i soldati che ha ridotto le loro capacità di combattimento.

L’intelligence ucraina afferma che l’epidemia di febbre si sta diffondendo in massa tra i soldati russi, soprattutto a causa delle mancate cure mediche, dopo che i ranghi più alti dell’esercito hanno ignorato i sintomi e respinto le preoccupazioni, bollandole come scuse per sottrarsi al conflitto ed evitare il fronte.

Questa ‘febbre dei topi’, come definita dagli ucraini, fa parte di un gruppo di malattie di origine virale che si diffondono quando le persone sono esposte all’urina, alla saliva o agli escrementi dei roditori. Infatti il contagio avviene per contatto diretto con feci, saliva, urine di topi infetti o anche per inalazione dei virus attraverso gli escrementi di roditori. Come riporta Fanpage.it, i primi sintomi sono piuttosto comuni, ma se non curati possono portare a gravi condizioni. Infatti le malattie da hantavirus possono essere caratterizzate da coinvolgimento renale, emorragie o da una sindrome polmonare, è evidente che si tratta di malattie che possono portare a manifestazioni emorragiche e shock.