“Stiamo lavorando per far crescere questo Paese. Noi non crediamo nell’ascensore sociale, crediamo in tanti faticosi piani di scale da fare a piedi per crescere, perché si cresce facendo a piedi questi piani e non si cresce con l’ascensore. È una legge di bilancio che ci porta salendo questi piani di scale, verso una crescita sostenibile”. Lo ha detto il sottosegretario all’Economia, Federico Freni, nel corso del suo intervento in conclusione del dibattito sulla manovra in Aula del Senato.