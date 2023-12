Dopo aver affrontato una seconda operazione al midollo, Alessandro Baricco si è sposato. Niente cerimonia in grande per lo scrittore e l’amata Gloria Campaner, che hanno deciso di celebrare le nozze in una suggestiva location a Moncalieri, in Piemonte. Lei, elegantissima, ha indossato un completo bianco con pantalone e sneaker; lui, invece, un cappotto grigio Armani e un cappello nero a tesa larga. “Il sigillo del matrimonio è il nostro atto di libertà, Alessandro ed io ci sentiamo uno da tanto tempo e questo gesto ha onorato la nostra promessa di gioia. È stato un giorno di sole e di festa, un momento lieve e forte allo stesso tempo. Sposandoci ci siamo fatti un regalo dopo un anno di prove difficili per la salute di Alessandro, abbiamo avuto paura e fiducia insieme e alla fine ciò che penso è: l’Amore è l’unica risposta“, ha dichiarato la sposa a Vanity Fair.

La cerimonia si è tenuta il 16 dicembre 2023 ed ha consacrato un amore iniziato nel 2019. Tra le bolle di sapone fuori dalla chiesa ed il sole che ha illuminato la giornata, la coppia ha potuto godersi i festeggiamenti con i soli 7 invitati. Alessandro e Gloria si erano incontrati per la prima volta durante il Festival della Bellezza a Verona e da lì è cominciato il romantico corteggiamento. Dalle iniziali lettere d’amore, al trasferimento della pianista per stare vicino allo scrittore. Un vortice di sentimenti che si è dovuto scontrare con la leucemia che ha colpito Baricco. Dopo settimane di apprensione però, la donazione del midollo da parte della sorella Enrica ha salvato la vita di Baricco.

Foto credits Mauro Serra