La procura generale di Monaco conferma che il sindaco Georges Marsan, insieme ad altre quattro persone, è stato arrestato nell’ambito di un’inchiesta per corruzione e traffico di influenze. Secondo quanto riporta Nice Matin, sono cinque gli indagati in custodia e sotto controllo giudiziario. Viene specificato che non vengono forniti ulteriori dettagli perché l’indagine è ancora “coperta dal segreto istruttorio”.

Sabato scorso, in un comunicato stampa inviato a Monaco-Matin, il pubblico ministero, come si legge sul sito della testata monegasca, ha confermato l’apertura di un’inchiesta giudiziaria “con l’accusa di corruzione attiva di un funzionario pubblico nazionale, corruzione passiva di un funzionario pubblico nazionale, traffico di influenze attivo e passivo, acquisizione illegale di interessi da parte di un funzionario pubblico nazionale e associazione a delinquere”. I tre giudici istruttori del Principato si stanno occupando del caso. Sono state effettuate anche diverse perquisizioni dagli investigatori incaricati del caso.