Nel corso della conferenza stampa di fine anno, Vladimir Putin ha anche risposto a una domanda di quello che è stato presentato come un sosia virtuale del presidente russo, creato con l’intelligenza artificiale. “Vedo che lei può essere simile a me e parlare con la mia voce, ma ci ho pensato e ho deciso che solo una persona può essere simile a me e parlare con la voce, e quella persona sono io, lei è il mio primo sosia”, ha risposto Putin.