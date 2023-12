Crisi tra Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi? Sì. Ma che i due si siano lasciati è una fake news e a smentirla è stata proprio Carmen Russo, ospite di Monica Setta a Storie di Donne al bivio: “Io sono tanto arrabbiata. Siamo una coppia della qualche non c’è mai stato niente da spifferare perché abbiamo un rapporto autentico, sincero, vero. Ho compreso una cosa, tutte le volte che qualcuno di famoso si lascia, divorzia, mettono in mezzo noi due. È assurdo”. Insomma, uno sfogo contro la tendenza del gossip a “drammatizzare” per ottenere titoli ‘forti’. Russo ha aggiunto: “Esistono tanti periodi complicati, ma io ed Enzo Paolo abbiamo un potere straordinario: ogni volta che succede qualcosa che potrebbe sfociare in una tragedia, facciamo in modo di recuperare. Il nostro è un amore fatto di chiarimenti e confronti. Io non so perdonare, a volte non so come mandare giù certi bocconi… E lui è come me. Proprio per questo ci scontriamo e confrontiamo. Questo però non fa finire una storia d’amore, la rafforza, semmai“. Insomma, una crisi forse sì. Ma niente che l’inossidabile coppia del mondo dello spettacolo non possa superare.