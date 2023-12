Jannik Sinner ha vinto il Fans’ Favourite singles player agli ATP Awards. In altre parole, è il tennista più amato dai tifosi di tutto il mondo nel 2023. Un premio che ovviamente non conta nulla, ma che racconta meglio di qualsiasi altra analisi quanto il 22enne altoatesino sia già diventato una star di livello planetario. E quanto il suo personaggio, oltre che il suo tennis, sia apprezzato non solo in Italia. Basti pensare che lo stesso premio è stato vinto per 19 volte consecutive, dal 2003 al 2021, da Roger Federer. Mentre l’anno scorso a ricevere il riconoscimento fu Rafa Nadal. Ora poteva toccare a Novak Djokovic, invece gli appassionati di tennis hanno voluto premiare Sinner.

Il 22enne in questo momento si trova ad Alicante per cominciare già la preparazione alla prossima stagione. Il 2023 tennistico si è concluso nel migliore dei modi: numero 4 al mondo (mai un italiano aveva chiuso l’anno in Top5), Coppa Davis riportata in Italia dopo 47 anni e finale persa alle Atp Finals, che però sono state un successo per gioco e pubblico. È proprio a Torino che Sinner è diventato un personaggio mediatico in Italia, come raccontato da ilfattoquotidiano.it.

A livello mondiale però Sinner è apprezzato già da tempo e quest’anno, dalla semifinale a Wimbledon fino alla vittoria al Masters 1000 di Toronto, è diventato uno dei tennisti più seguiti dagli appassionati di ogni angolo del globo. Ora anche il più amato. In attesa di un 2024 che potrebbe diventare l’anno della consacrazione ad alti livelli.