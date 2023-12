Tathiana Garbin è di nuovo ricoverata in ospedale. L’ex tennista, capitana della nazionale azzurra di Billie Jean King Cup, a fine novembre aveva subito una seconda operazione per un raro tumore ed era da poco rientrata a casa. Meno di due settimane fa in un messaggio su Instagram aveva annunciato: “L’intervento è andato bene”. Ora invece una nuova storia apparsa sul suo profilo informa della cattiva notizia: “Ciao a tutti, mi dispiace dovervi informare che a seguito di complicazioni legate all’intervento, sono stata nuovamente ricoverata“, scrive Garbin.

“Nonostante tutto – prosegue il messaggio – cerco di mantenere il morale alto e continuo a riporre fiducia nella struttura che mi sta curando al meglio“. Garbin in questa stagione ha portato l’Italtennis femminile fino alla finale di Billie Jean King Cup persa contro il Canada. E proprio dopo quell’avventura aveva annunciato di essere affetta da un raro tumore. In un lungo messaggio aveva raccontato di una prima operazione conclusa con successo, ma anche di un secondo intervento “come previsto dal piano di trattamento pianificato dai medici”. Dopo la vittoria dei tennisti azzurri in Coppa Davis, era stato proprio Jannik Sinner a dedicare il successo a Garbin: “Abbiamo fatto la storia, ma nella vita quel che conta è altro”.