Dopo la vittoria della Coppa Davis contro l’Australia, Jannik Sinner dedica il risultato raggiunto dalla squadra italiana a Tathiana Garbin: il commissario tecnico dell’Italtennis femminile, che lunedì viene operata per la seconda volta per via di un raro tumore. “Domani (oggi, ndr) è un giorno importante per Tathiana, speriamo che questa vittoria le possa dare forza. Saremo tutti con lei”, le parole del campione 22enne.

Sinner poi ha aggiunto: “Qua si parla di vincere la Coppa Davis, sì, che è bello, si fa la storia e siamo tutti contenti. Ma quello che conta nella vita è qualcos’altro. Dobbiamo sentirci molto fortunati di essere in questa posizione in cui siamo e saremo tutti con lei”, scandisce Jannik. Anche il capitano della squadra italiana Filippo Volandri ha ricordato Garbin nel suo discorso: “Ci siamo sempre scritti, non ho mai visto così tanto tennis a casa come durante la Billie Jean King Cup (il torneo di tennis femminile per nazioni). Il mio grosso in bocca al lupo va a Tati”.

La 46enne Garbin aveva annunciato al termine della finale di Billie Jean King Cup persa col Canada di avere “un raro tumore”, per il quale già era stata operata e che avrebbe richiesto un secondo intervento entro pochi giorni. “Mi hanno detto gli specialisti che capita a una persona su un milione – aveva poi raccontato Mi sono operata subito, non c’era tempo da perdere. Sono una donna fortunata, ho accanto persone che mi vogliono bene, so che non sono da sola“.