Christian De Sica nonno e “putt**niere”. Durante l’ultima puntata di Verissimo il celebre attore comico oggi 72enne ha giocato con ironia su un paio di dettagli della sua vita. Il primo è che è da poco diventato nonno in quanto la figlia Maria Rosa ha da poco partorito Bianca. Guardando in diretta, davanti a Silvia Toffanin, le foto della neonata De Sica ha esclamato: “Ci siamo rinco**ioniti tutti”. Successivamente è stato il turno di un episodio che risale a quando da ragazzo faceva la corte alla sorella di Carlo Verdone, Silvia, poi diventata nel 1980 sua moglie.

De Sica frequentava casa Verdone per delle ripetizioni da svolgersi assieme a Carlo, ma spesso si intrufolava in camera d Silvia per corteggiarla. Un giorno, a quanto pare, litiga con Carlo. Poi si rivedono sotto casa e Carlo gli urla: “Sei un put**niere”. “Io gliel’ho ridetto”, ha sorriso De Sica, ricordano poi un episodio accaduto alcune settimane dopo in casa Verdone. Dal momento che la storia con Silvia sembrava seria, Christian è stato convocato a casa Verdone in forma ufficiale. “Qualche giorno dopo sono andato a casa loro e ho trovato tutti sul divano, insieme a un prete. Mi hanno messo in guardia sul fatto che Silvia fosse una ragazzina e mi hanno chiesto che intenzioni avessi con lei. Io non sapevo che fare e ho detto ‘ma io la amo!’. Ero un ragazzino ed ero un buffoncello, ma dopo ci siamo amati per davvero”. Un matrimonio che dura da 43 anni e che tutt’ora continua.