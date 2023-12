Nei boschi della Valle Benedetta, in provincia di Livorno, venerdì 8 dicembre è stato ritrovato un corpo senza testa. Il cadavere, in avanzato stato di decomposizione, è stato scoperto da un uomo che si trovava nella zona per cercare funghi. Il cadavere era in un dirupo, come riportano su Il Tirreno, e la testa si trovava ad alcuni metri dal resto del corpo. Il fungaiolo, dopo aver individuato la salma, ha chiamato la Polizia. Il corpo probabilmente si trovava già da alcuni mesi nel bosco.

Sulla base delle prime informazioni, ancora non è possibile sapere con certezza il sesso del cadavere, che pure indossava abiti maschili, e che al momento rimane senza identità. Attualmente gli inquirenti stanno analizzando tutte le segnalazioni di scomparsa del livornese e non solo. Saranno svolte tutte le analisi del caso per stabilire le cause del decesso: il fatto che la testa sia stata trovata separata dal resto del corpo potrebbe essere causato dall’intervento di animali selvatici, ipotizzano gli investigatori della questura livornese, ma ulteriori accertamenti sono ancora in corso. Non si esclude che il corpo ritrovato possa essere di una persona che è caduta nel dirupo o che si è gettata volontariamente.