Domenico de Masi ‘Più libri più liberi’ è l’occasione per ricordare il sociologo recentemente scomparso. La presentazione dell’ultimo lavoro di Destra e Sinistra’ edito da Paper First a ‘’ è l’occasione per ricordare il sociologo recentemente scomparso.

Cinzia Monteverdi, presidente ed Amministratore Delegato della Società Editoriale Il Fatto Quotidiano: “De Masi ci lascia un’eredità importantissima che è quella di proseguire il suo lavoro, con la ‘scuola di cittadinanza de Il fatto Quotidiano’ che è un progetto importantissimo che aveva l’obiettivo ambizioso di creare cittadini consapevoli, capaci di scegliere. La nostra scuola ha come obiettivo quello di portare avanti i temi importanti della società e la visione di Domenico De Masi”.

Alla presentazione del libro sono intervenuti i sociologi Sergio Belardinelli e Marco Revelli. “Il suo lavoro è stato importantissimo per la sua grande capacità di essere coinvolgente ed avvolgente e per la la sua grande intelligenza nella scelta degli interlocutori, sono doti che aveva Mimmo come pochi altri”. È il ricordo di Belardinelli. “Solo una figura unica come De Masi, con la sua straripante umanità e di sapere, poteva mettere insieme e far discutere con profondità e gentilezza, riuscendo a fare un libro diverso da tutti gli altri” è quanto afferma Revelli.

“Per portare avanti il lavoro di Mimmo De Masi nella scuola de Il Fatto Quotidiano Cinzia Monteverdi ha deciso di fare un comitato scientifico che vede tra i membri me, Tomaso Montanari, Pasquale Tridico, Carlin Petrini, la moglie di Mimmo. Ci sono volute sei o sette persone per fare un Mimmo De Masi e a gennaio ripartirà la scuola a lui dedicata” afferma Luca Sommi, firma e volto de Il Fatto Quotidiano.