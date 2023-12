Il Palmeiras ha conquistato il dodicesimo titolo della Serie A brasiliana pareggiando 1-1 con il Cruzeiro nell’ultima giornata di campionato. Il risultato ha lasciato il Palmeiras a 70 punti, due punti in più del Gremio, secondo in classifica. Ma il fatto storico è un altro: la retrocessione del Santos nella seconda serie del calcio brasiliano. La squadra che fu di Pelé e poi di Neymar per la prima volta nella sua storia retrocede nel campionato cadetto: fatale la sconfitta casalinga per 2-1 contro il Fortaleza.

Si restringe ancora di più il club di società al mondo che non sono mai retrocesse dal massimo campionato nazionale. Una élite formata ora da 27 squadre. Tra queste l’unica italiana è l’Inter, che anche nel suo inno si vanta di non essere mai stata in B. Tra i massimi campionati europei, solo in Spagna esistono tre squadre che non sono mai retrocesse: le scontate Real Madrid e Barcellona, ma anche l’Athelic Bilbao. In Inghilterra e Germania nessuna squadra ha sempre giocato in Premier League e Bundesliga. In Europa resistono altre 19 squadre, mentre in Sud America solamente 8. Ecco la lista: