Casertana-Foggia, partita di serie C disputata lunedì sera, è stata sospesa per quaranta minuti a causa dei violenti scontri scoppiati all’interno dello stadio tra le due tifoserie. Un supporter casertano è rimasto ferito in maniera grave ed è stato trasportato in ospedale. Mercoledì sera la decisione del giudice sportivo: le due squadre giocheranno la prossima partita a porte chiuse.