Il marchio “Gianluca Vialli“. Il 4 dicembre Cathryn White Cooper, vedova dell’ex giocatore, ha depositato la domanda per registrare presso l’Uibm (l’Ufficio italiano brevetti e marchi). La notizia viene riportata dall’Adnkronos.

Vialli, compianto attaccante di Cremonese, Sampdoria, Juventus, Chelsea e della Nazionale azzurra, nonché allenatore e poi delegazione dell’Italia di Roberto Mancini che trionfò agli Europei 2021, è morto il 6 gennaio scorso dopo la battaglia contro un tumore al pancreas.

Il suo marchio è stato registrato per una serie di categorie merceologiche che vanno dalle illustrazioni, ai disegni animati, da giochi, ai token non fungibili (Nft), passando per i beni digitali scaricabili, fino ai cappelli, agli articoli sportivi ai palloni e alle scarpe da gioco, ma anche per servizi di editoria, pubblicazioni non scaricabili e organizzazione e conduzione di eventi sportivi per scopi di beneficenza.