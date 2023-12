“Rinunciamo congiuntamente all’assistenza legale e tecnico scientifica”. Gli avvocati Sharon Matteoni e Filippo Zanasi dei genitori di Kataleya – la bambina scomparsa misteriosamente dall’ex hotel Astor di Firenze il 10 giugno 2023 – hanno dichiarato la loro decisione in un comunicato stampa.

Le condizioni per assistere i due genitori sono venute a mancare “sia per la diffidenza che gli assistiti hanno da sempre manifestato e continuano a manifestare nei confronti degli inquirenti – proseguono i due legali nella nota -, quanto per l’emersione di ipotesi ricostruttive dei fatti pervenute direttamente dalla coppia, frutto dei suggerimenti di una sedicente sensitiva peruviana“. Queste ipotesi erano state considerate e approfondite dalla difesa con la speranza di individuare nuove piste utili a trovare la bambina, ma alla fine quelle indicazioni non hanno trovato alcun fondamento. Tutti i professionisti che avevano assistito i genitori di Kata, compresi alcuni psicologi e criminologi, fanno quindi un passo indietro. Prendono le distanze, mettendo fine al loro ruolo nell’indagine.

Per la seconda volta, i genitori di Kataleya si trovano senza un avvocato. A metà del giugno scorso l’avvocato Daica Rometta aveva rinunciato all’incarico, parlando di “reiterate interferenze esterne subite nello svolgimento del delicatissimo mandato”. Adesso i genitori dovranno trovare un nuovo legale oppure ne riceveranno uno d’ufficio.