Contro la convention di Matteo Salvini con i partiti sovranisti europei di estrema destra a Firenze, ma anche a sostegno del popolo palestinese e contro le politiche del governo Meloni. Con queste motivazioni è stato organizzato il corteo Antifascista che ha visto la partecipazione anche dei movimenti studenteschi e dei centri sociali. “La piazza antifascista – ha scritto l’organizzazione in una nota – è aperta a tutta quella Firenze che con difficoltà riesce ad arrivare alla fine del mese e la cui condizione viene aggravata dalla nuova Legge Finanziaria”. Il corteo, partito da porta a Prato e arrivato in piazza Indipendenza, si è ingrossato durante il percorso con la partecipazione di oltre un migliaio di persone. Al passaggio davanti alla Fortezza da Basso i manifestanti hanno esposto un grande striscione di colore rosso con scritto ‘Salvini Le Pen Firenze vi schifa‘. Molte le bandiere palestinesi e anche uno striscione con scritto ‘Gaza è un genocidio‘. La manifestazione si è svolta pacificamente, senza particolari momenti di tensione. In mattinata c’era stata un’altra contromanifestazione organizzata dalla Rete Democratica Fiorentina, alla quale aveva preso parte anche il sindaco Dario Nardella.