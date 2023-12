Hanno tentato di rapinare un furgone portavalori, intorno alle 6.30, mettendo un tir di traverso sulla A4 Milano-Torino nel territorio della provincia di Novara, tra Piemonte e Lombardia. È quanto avvenuto vicino al ponte sul Ticino, all’altezza di Romentino (Novara). L’automezzo pesante, usato dai rapinatori, ha bloccato entrambe le corsie. I banditi hanno inoltre riversato sulle carreggiate chiodi triangolari, così da ostacolare la possibile fuga, e per fermare il furgone sono stati anche esplosi alcuni colpi d’arma da fuoco, sembra indirizzati in aria. La rapina tuttavia non è andata a segno e non vi sono feriti. L’autista del furgone è infatti riuscito a evitare il blocco, fuggire e dare l’allarme. Sul posto sono quindi intervenuti la Polizia stradale di Novara e la Polizia mobile.

Il portavalori protagonista trasportava oro. Sul mezzo, collegato al gruppo di vigilanza Battistolli di Vicenza, viaggiavano due persone: l’autista e un’altra guardia giurata. Quando l’autista si è accorto della manovra del tir, che ha poi sbarrato l’intera carreggiata in direzione Torino, anziché frenare ha accelerato il più possibile ed è riuscito a sorpassare il mezzo pesante senza restare bloccato. È a quel punto che sono stati esplosi i colpi d’arma da fuoco, ma il furgone ha proseguito nella fuga. La repentina e notevole accelerata ha fatto scattare un apposito segnale gps verso la centrale operativa del gruppo di sicurezza privata, che a sua volta ha quindi potuto avvisare la Polizia stradale. Terminati i rilievi sul posto e pulite entrambe le carreggiate dai chiodi a tre punte, gli investigatori sono alla ricerca dei malviventi che hanno tentato il colpo.