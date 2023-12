Ha totalizzato 6 ritardi in appena 3 mesi di scuola. Matteo – studente 17enne del Liceo Plana ad Alessandria – ha creato una petizione su change.org per denunciare i frequenti ritardi dei treni nella stazione di Casale Monferrato. Al momento sono un centinaio le persone che hanno aderito all’istanza.

“Abito a Casale Monferrato e per andare a scuola prendere il treno tutte le mattine – dice il 17enne -. I mezzi sono perennemente in ritardo di un’ora e a volte le corse vengono cancellate: un disagio che si verifica almeno due volte a settimana”. Matteo conosce bene il problema, perché vive questa situazione da quattro anni e ha sempre pagato l’abbonamento di 25€ a settimana. Oltre alla petizione, il ragazzo ha appeso dei volantini per la stazione di Casale Monferrato per invitare i pendolari ad unirsi alla sua protesta. “Smetteremo di mostrare il biglietto e l’abbonamento per protestare contro i ritardi dei treni nella stazione di Casale Monferrato, città dove molte tratte sono state rimosse e dove quelle ancora presenti ‘funzionicchiano’ – prosegue il 17enne -. Queste situazioni di carenza dei servizi sono il simbolo di uno stato in cui c’è carenza di volontà, quella reale”.