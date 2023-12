Sofiia Yaremchuk ha firmato un nuovo record italiano di maratona a Valencia, chiudendo la gara in nona posizione con un tempo di 2h23:16. La 29enne ha migliorato il primato nazionale che Valeria Straneo deteneva dall’ormai lontano 15 aprile 2012, quando corse in 2h23:44 a Rotterdam. La mezzofondista e maratoneta azzurra, nata in Ucraina e naturalizzata italiana, a Valencia si è classificata nona: la gara è stata vinta dall’etiope Worknesh Degefa che ha concluso i 42 km e 125 metri in 2 ore 15 minuti e 51 secondi.

Yaremchuk, 29 anni, vantava un personale di 2h24:02 che risaliva al 24 aprile a Londra e ha fatto il proprio debutto in maglia azzurra il 1° novembre scorso in occasione dei Mondiali di corsa su strada, dove si è classificata 11esima nella mezza maratona. L’azzurra si è qualificata alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Nella stessa maratona di Valencia, l’azzurro Nekagenet Crippa ha sfiorato il record italiano tra gli uomini, chiudendo al 21esimo posto con il tempo di 2h07:35, ad appena 19 secondi dal primato detenuto da Iliass Aouani dal 23 marzo scorso. Il primo a tagliare il traguardo nella gara maschile è stato l’etiope Sisay Lemma con un tempo di 2h01:48.