I campioni in carica relegati in quarta fascia, per via di un girone di qualificazione tribolato e sofferto: l’Italia del calcio si presenta al sorteggio della fase finale degli Europei 2024 con poche speranze. Qualunque cosa sancirà l’urna piazzata all’Elbphilharmonie di Amburgo, il percorso della Nazionale di Luciano Spalletti in Germania comincerà in salita. Per sapere con che percentuale di difficoltà, l’appuntamento è sabato 2 dicembre alle ore 18.

Il regolamento e la situazione dell’Italia

A Euro2024 in Germania partecipano 24 squadre: le 21 qualificate e le tre vincitrici dei play-off che si giocheranno a marzo. Il format prevede sei gironi da quattro squadre: le prime due e le quattro migliori terze passano agli ottavi. L’Italia è stata inserita in quarta fascia (perché ha raccolto pochi punti durante le qualificazioni) e quindi rischia di finire in un gruppo di ferro. Un esempio? Con Francia, Turchia e Olanda. Dalla prima fascia sicuramente uscirà un’avversaria di primo livello, gli altri due spauracchi sono appunto i Paesi Bassi e la Croazia che sono in terza fascia. È vero che agli Europei passano agli ottavi appunto anche le migliori terze, ma un girone troppo tosto potrebbe comunque rivelarsi fatale oppure portare a un incrocio letale già al primo turno a eliminazione diretta.

Dove seguire il sorteggio in tv

Le estrazioni delle palline dall’urna di Amburgo saranno trasmesse in diretta in chiaro su Rai2 e per gli abbonati anche su Sky Sport. Il sorteggio sarà visibile in streaming anche su Now, oltre che su Rai Play, Sky Go e sul sito ufficiale dell’Uefa.

Le fasce delle 24 squadre

FASCIA 1

GERMANIA

PORTOGALLO

FRANCIA

SPAGNA

BELGIO

INGHILTERRA

FASCIA 2

UNGHERIA

TURCHIA

ROMANIA

DANIMARCA

ALBANIA

AUSTRIA

FASCIA 3

OLANDA

SCOZIA

CROAZIA

SLOVENIA

SLOVACCHIA

REPUBBLICA CECA