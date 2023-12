Se non è il girone più difficile, poco ci manca: non è stato un sorteggio favorevole per l’Italia quello di Euro 2024 svoltosi ad Amburgo. La nazionale di Luciano Spalletti è stata inserita nel Girone B con Spagna, Albania e Croazia. Un raggruppamento di ferro, il più complicato dei sei insieme al Gruppo D. Una situazione creatasi a causa del percorso di qualificazione accidentato per gli azzurri, che hanno strappato il pass per la Germania solo all’ultima partita. Ecco il tabellone completo:

GIRONE A

Germania

Ungheria

Scozia

Svizzera



GIRONE B

Spagna

Albania

Croazia

Italia



GIRONE C

Inghilterra

Danimarca

Slovenia

Serbia



GIRONE D

Francia

Austria

Olanda

Vincente playoff A (Galles, Finlandia, Polonia, Estonia)



GIRONE E

Belgio

Romania

Slovacchia

Vincente playoff B (Bosnia, Ucraina, Israele, Islanda)



GIRONE F

Portogallo

Turchia

Repubblica Ceca

Vincente playoff C (Georgia, Lussemburgo, Grecia e Kazakistan)

LA FORMULA

Sei gironi, 24 squadre (21 già qualificate più le tre vincitrici dei play-off che si giocheranno a marzo): passano le prime due e le quattro migliori terze. Poi ottavi, quarti, semifinali e finalissima il 14 luglio a Berlino. Questi saranno gli Europei 2024 che ospiterà la Germania dal 14 giugno (10 gli stadi scelti) e la cui fase finale è partita ufficialmente oggi, con il sorteggio tenutosi all’Elbphilharmonie di Amburgo.