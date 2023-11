Città del Messico, match di esibizione tra lo statunitense Tommy Paul e lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 2 al mondo. Nulla da segnalare, fino sesto game del secondo set. Dopo un bello scambio con discesa a rete di Paul, Alcaraz si inventa un passante colpendo la pallina mentre corre all’indietro e spendendola in lungolinea all’incrocio del rigore. Un colpo pazzesco, come dimostra la reazione del tennista americano, che si blocca e poi si inchina di fronte al gesto compiuto dal suo avversario 20enne. Alcaraz ride, i 30mila spettatori presenti in Plaza México sono increduli: applausi, mani nei capelli, qualcuno si alza in piedi.

La partita poi si è conclusa con un 7-6 6-3 a favore di Alcaraz. Un match di esibizione di fronte al pubblico messicano, che ha potuto così apprezzare il talento del numero 2 al mondo. Dopo un finale di stagione non brillante, lo spagnolo ha deciso di ripartire così: “La prima parte della mia stagione è stata spettacolare, ma dopo Wimbledon ho avuto un periodo un po’ negativo”, ha spiegato prima dell’incontro con Paul. “Ho lavorato con uno psicologo che mi ha aiutato – ha aggiunto Alcaraz – Il 2024 sarà un anno impegnativo, con le Olimpiadi dopo Wimbledon. Lavorerò duro per regalare una medaglia al mio paese”. E lo spagnolo ha concluso: “Djokovic ha detto che è pronto a fare il Golden Slam e quindi vincere i quattro tornei del Grande Slam e l’oro olimpico, ma noi siamo qui per fermarlo“.