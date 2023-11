“I ragazzi hanno declinato l’invito perché in vacanza? Ci andrò io”. Così ironicamente Nicola Pietrangeli si propone per andare al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo il caso dell’incontro con i vincitori della Coppa Davis fissato per il 21 dicembre e poi rimandato per gli impegni degli stessi tennisti. Pietrangeli è stato raggiunto dal Corriere di ritorno da Malaga, dove è salito sul palco e ha sollevato anche lui l’insalatiera vinta da Jannik Sinner e compagni (con tanto di meme e video diventati virali sui social).

Come Filippo Volandri oggi, Pietrangeli era il capitano della squadra che vinse la Coppa Davis in Cile nel 1976. E l’ex tennista commenta così il successo di domenica scorsa: “Ho realizzato il desiderio di veder vincere ancora la Davis all’Italia. È una Coppa un po’ degradata, sminuita”. Insomma, per Pietrangeli meglio il successo di 47 anni fa, che però “non era stato così festeggiato”. Le rivendicazioni non si fermano qui: “Rimango recordman di incontri in azzurro”, conclude Pietrangeli. Ha giocato 110 singolari e 54 doppi con la maglia azzurra. Ma erano altri tempi.