Amnesty International ha reso nota una sua nuova indagine sulle violazioni delle leggi di guerra da parte di Israele, relativa a due attacchi che hanno causato 46 vittime civili tra cui 20 bambini. Gli attacchi, avvenuti il 19 e il 20 ottobre, hanno colpito un edificio di una chiesa di Gaza City dove avevano trovato riparo centinaia di sfollati e un’abitazione nel campo rifugiati di al-Nuseirat, al centro della Striscia di Gaza.

Il 19 ottobre un attacco aereo israeliano ha distrutto un edificio del complesso della chiesa greco-ortodossa di san Porfirio, al centro di Gaza City, dove si erano rifugiati circa 450 sfollati appartenenti alla piccola comunità cristiana locale. L’attacco ha ucciso 18 civili e ne ha feriti almeno altri 12. Questa è la testimonianza di Ramez al-Sury, che nell’attacco ha perso tre figli e altri dieci familiari:

“Quella sera il mio cuore è morto insieme ai miei figli. Sono stati uccisi tutti: Majid di 11 anni, Julie di 12 anni e Suhail di 14 anni. Non mi è rimasto niente. Avrei dovuto morire coi miei figli. Li avevo lasciati appena due minuti prima, perché mia sorella mi aveva chiesto di scendere al piano terra per assistere mio padre, che è allettato da quando ha avuto un infarto. I miei figli sono rimasti nella loro stanza coi miei cugini, le loro mogli e i loro figli. In quel momento è arrivato l’attacco e li ha uccisi tutti”.

“Avevamo lasciato le nostre case ed eravamo andati alla chiesa perché pensavamo che così saremmo stati protetti. La chiesa era piena di persone pacifiche. Non c’è alcun luogo sicuro a Gaza in questa guerra. Ci sono bombardamenti ovunque, giorno e notte. Ogni giorno, muoiono altri bambini. Preghiamo per la pace, ma i nostri cuori sono a pezzi”.