“Negli anni ho subito una grande trasformazione fisica, sono tornata con il peso nella norma e questo crea difficoltà nell’assegnarmi dei ruoli”: così Nadia Rinaldi ospite de I Lunatici, su RadioRai2. Un racconto che guarda alla difficoltà presente di trovare un posto nel cinema perché non più “cicciottona”, come lei si definisce, ma che non dimentica il passato e il bullismo subito: “Nell’immaginario collettivo sono rimasta la cicciottona moglie di De Sica. Sono vittima del pregiudizio di ciò che sono stata in passato. Sono stata bullizzata, quando ero cicciottona, anche da colleghe”, le parole dell’attrice che ha perso 80 kg e oggi ne pesa 66. “Mi dicevano che non potevo fare questo o quel film. Certi film non potevo farli perché la costumista aveva certi sponsor e non era prevista la mia taglia. E quindi venivo fatta fuori. Però sono cresciuta in quartiere popolare e quindi so difendermi. Il rispetto si porta quando ti viene portato”. L’attrice icona degli anni ’90, in una recente intervista a Libero e a proposito di abiti, ha detto: “Oggi è tutto molto più tranquillo, anzi ammiro le ragazze cicciottone che vedo in due pezzi. Io di pezzi me ne mettevo otto e gli unici abiti che trovavo erano i camicioni alla Standa. Oggi anche nella moda c’è più scelta per tutte le taglie. Anche se io sono diventata un po’ la messaggera di come, seguendo determinati percorsi, si possano evitare i problemi che cogli anni derivano dall’obesità”. E se è vero che oggi ci sono alcuni brand che offrono tutta la gamma di taglie, come deve essere, molta strada è ancora da fare.