Durissimo scontro a Dimartedì (La7) tra Pier Luigi Bersani e il deputato di Forza Italia Giorgio Mulè sulla situazione economica in Italia. Il vicepresidente della Camera magnifica i risultati dal governo Meloni, dal giudizio dell’agenzia americana Moody’s sul nostro debito a quella che lui chiama “piena occupazione” secondo i dati Istat.

Bersani fa notare che Moody’s aveva dato già due volte l’outlook negativo, rendendo quindi concreto il rischio di una bocciatura del nostro debito pubblico, e che per sua regola, se avesse dato il terzo, avrebbe declassato i Btp portandoli nell’area più a rischio, cioè al livello junk (“spazzatura”).

Mulè ribatte: “Non l’outlook, ma il rating. Stai confondendo mele con pere, anzi banane“.

In realtà, Moody’s, come cerca di spiegare Bersani, ha rivisto al rialzo l’outlook sull’Italia, portandolo da negativo a stabile (“Nessuno si cerca il freddo nel letto, neppure Moody’s“, osserva l’ex segretario del Pd), ma nello stesso tempo ha confermato il giudizio sul rating che rimane Baa3, il più basso tra i giudizi di investment grade.



Bersani poi contesta poi la narrazione entusiastica di Mulè sull’occupazione: “Cosa vuol dire ‘piena occupazione’? Ma avete uno straccio di idea? La Caritas vi ha detto che il 23% dei suoi utenti è occupato, perché l’Istat dà per occupato uno che ha lavorato un’ora la settimana“.

“Ho capito – replica Mulè – ma prima non lavoravano neanche quell’ora, vuol dire che hanno cominciato a lavorare. O no?”.

“Ma cosa hai capito? – continua Bersani, dopo qualche secondo di sbigottimento – Parliamo di tasso di occupazione? Innanzitutto questo si calcola in ragione anche della demografia. Vi risulta che sta calando la popolazione?”.

“Assolutamente sì”, conferma il deputato.

“Questa è una lezione di matematica”, ironizza il conduttore Giovanni Floris.

“No, qui parliamo di cose serie – commenta Bersani rivolgendosi a Mulè – Non potete raccontarla così. Dovete guardare le ore lavorate. Persino la Coldiretti, che è amica vostra e di Lollobrigida, dice che 3 milioni di italiani si cibano… “.

“Dai discount”, interrompe Mulè.

“No – continua Bersani – si cibano coi pacchi alimentari e con le mense dei poveri. Ma volete occuparvene?“.

“Ce ne stiamo occupando – sbotta Mulè – Ma voi dov’eravate 10 anni fa quando facevano la fila al Pane Quotidiano?”

“Non c’erano 3 milioni di poveri”, insorge Bersani.

“Non avete dato neanche un euro a chi prendeva 500 euro al mese – accusa il parlamentare di Forza Italia – Avete lasciato i poveri in mezzo alla strada“.

“Non è vero – ribatte Bersani – E comunque adesso tocca a voi governare”.