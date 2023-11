El Salvador ha ospitato la 72esima edizione di Miss Universo e, per la prima volta nella storia, il titolo è stato conquistato da una donna nicaraguense, Sheynnis Palacios. La 23enne ha trionfato in una competizione che ha visto la partecipazione di 82 finaliste, un gruppo che per la prima volta includeva alcune candidate madri e due donne transgender.

Il podio di Miss Universo 2023 ha visto al secondo posto la thailandese Anntonia Porsild, seguita dalla terza classificata, l’australiana Moraya Wilson. La corona è stata passata a Palacios dalla Miss Universo uscente, l’americana R’Bonney Gabriel.

Sheynnis Palacios è salita al centro del palco con grinta e determinazione, rompendo le barriere e portando orgoglio alla sua nazione. Originaria del Nicaragua, Palacios ha dichiarato di voler utilizzare la sua visibilità per promuovere la salute mentale, avendo affrontato personalmente attacchi d’ansia. La vittoria di Palacios ha acquisito un significato ancora più profondo quando, durante le dichiarazioni post-vittoria, ha sottolineato l’importanza della parità di salario tra uomini e donne, affinché il suo trionfo non fosse solo una celebrazione della bellezza, ma anche un appello per una maggiore giustizia e uguaglianza di genere.

La sicurezza e la determinazione di Palacios sono emerse chiaramente durante il concorso, in particolare quando ha risposto con fermezza alla domanda su quale donna avrebbe voluto essere per un anno. La sua scelta, Mary Wollstonecraft, scrittrice e filosofa inglese del XVIII secolo, è stata un omaggio a una pioniera dei diritti delle donne e del femminismo. La vittoria di Sheynnis Palacios non è solo una gloria personale, ma un momento storico per il Nicaragua e una dichiarazione di impegno per la parità di genere che risuona oltre i confini nazionali.